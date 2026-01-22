CRONACAVENETO
22 Gennaio 2026 - 17.24

Veneto – Studente universitario scomparso, famiglia lancia l’appello

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Sono in corso le ricerche di Erik Tini, 23 anni, studente universitario, di cui non si hanno più notizie dalla mattina di mercoledì 21 gennaio. Il giovane, che studia a Verona, non è rientrato a casa a Peri, nel comune di Dolcè, dove risiede con la famiglia.

I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione della Val d’Adige dopo aver constatato l’assenza prolungata. A destare ulteriore attenzione è il fatto che Erik abbia lasciato a casa telefono cellulare e computer, sui quali risulterebbero cancellati dati e contenuti.

La famiglia, di origine romena, riferisce che non erano emersi segnali di disagio o problemi particolari prima dell’allontanamento. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti e le ricerche sul territorio.

«Siamo in costante contatto con carabinieri e polizia locale – ha dichiarato il sindaco di Dolcè, Renato Comerlati –. La situazione è seguita con attenzione: la Prefettura è informata e, qualora venisse attivato il Centro coordinamento soccorsi, la Protezione civile è pronta a intervenire».

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Studente universitario scomparso, famiglia lancia l’appello | TViWeb Veneto - Studente universitario scomparso, famiglia lancia l’appello | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy