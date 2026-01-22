Veneto – Studente universitario scomparso, famiglia lancia l’appello

Sono in corso le ricerche di Erik Tini, 23 anni, studente universitario, di cui non si hanno più notizie dalla mattina di mercoledì 21 gennaio. Il giovane, che studia a Verona, non è rientrato a casa a Peri, nel comune di Dolcè, dove risiede con la famiglia.

I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione della Val d’Adige dopo aver constatato l’assenza prolungata. A destare ulteriore attenzione è il fatto che Erik abbia lasciato a casa telefono cellulare e computer, sui quali risulterebbero cancellati dati e contenuti.

La famiglia, di origine romena, riferisce che non erano emersi segnali di disagio o problemi particolari prima dell’allontanamento. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti e le ricerche sul territorio.

«Siamo in costante contatto con carabinieri e polizia locale – ha dichiarato il sindaco di Dolcè, Renato Comerlati –. La situazione è seguita con attenzione: la Prefettura è informata e, qualora venisse attivato il Centro coordinamento soccorsi, la Protezione civile è pronta a intervenire».