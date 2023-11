VENETO – Studente di 13 anni investito sulle strisce: è grave

Grave incidente stamane poco prima delle 7. Un 13enne cinese, residente a Padova, è stato investito da un’auto, alla cui guida vi era una donna di 60 anni. Per le ferite riportate è stato ricoverato in ospedale con prognosi riservata. L’incidente ha causato gravi disagi al traffico tra Ponte di Brenta e Noventa Padovana, con code chilometriche in direzione della città e dei comuni lungo la riviera del Brenta.

Il giovane era appena sceso da un autobus diretto da Padova a Vigonza e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via San Marco quando è stato investito dall’auto. La conducente si è accorta troppo tardi che il ragazzo stava attraversando. Sul posto sono stati chiamati i sanitari del Suem 118. Il giovane è stato stabilizzato e trasportato nella terapia intensiva pediatrica di Padova, ma è attualmente in prognosi riservata. Anche la donna al volante ha avuto bisogno di cure mediche a causa dello shock subito. L’auto coinvolta nell’incidente è stata sequestrata, in attesa di avere una valutazione definitiva delle condizioni del ferito. La donna rischia di essere indagata per lesioni gravi. Rilievi della Polizia Locale