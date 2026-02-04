Veneto – Studente 16enne va a scuola con pugnale, tirapugni e scalpello nello zaino

Un 16enne di Monzambano è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi dopo che nel suo zaino sono stati trovati un pugnale con lama di 13 centimetri, un tirapugni e uno scalpello lungo 14 centimetri, strumenti decisamente fuori luogo per un ragazzo diretto a scuola.

Il controllo è avvenuto ieri mattina nei pressi della fermata dell’autobus, mentre lo studente si preparava a recarsi alla scuola che frequenta a Villafranca, in provincia di Verona. Secondo quanto riferito dai militari, il ragazzo ha mostrato segni di nervosismo appena ha notato la pattuglia, attirando l’attenzione dei carabinieri.

Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto l’arsenale nascosto tra libri e quaderni. Il 16enne non ha fornito spiegazioni sul motivo per cui trasportasse gli oggetti, e le indagini sono ancora in corso per accertare se vi fosse l’intenzione di compiere azioni contro compagni di classe o se stesse semplicemente trasportando le armi per conto di qualcun altro.