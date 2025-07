Veneto – Straniero ruba ruotino elettrico a disabile, identificato e denunciato: in corso la revoca del permesso di soggiorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

PADOVA – È stato denunciato per furto aggravato un uomo di 60 anni, di origine marocchina, senza fissa dimora e con precedenti penali, che lunedì 14 luglio ha sottratto un ruotino elettrico trainante, del valore di circa 4.000 euro, a un cittadino con disabilità all’interno della Galleria San Carlo, nel quartiere Arcella di Padova.

Il dispositivo, fondamentale per la mobilità della vittima costretta su sedia a rotelle, era stato lasciato nei pressi dell’ingresso di un supermercato, come era consuetudine del proprietario per facilitare gli spostamenti all’interno del punto vendita. Al termine della spesa, però, il ruotino era sparito.

La Polizia di Stato è intervenuta con una pattuglia della Sezione Volanti, che ha immediatamente prestato assistenza alla persona derubata, avviando nel contempo le indagini. Grazie alle immagini della videosorveglianza, gli agenti hanno individuato l’autore del furto: un uomo ripreso mentre caricava l’ausilio su un furgone parcheggiato nei pressi della galleria.

Tramite la targa del veicolo, rintracciata rapidamente grazie alle banche dati in uso alla Polizia, è stato possibile risalire all’identità del sospettato. Dopo diverse ricerche e grazie anche a indicazioni raccolte sul territorio, l’uomo è stato individuato in zona industriale, in via Toscana, dove il furgone era stato trasformato in un ricovero di fortuna.

Durante il controllo, il mezzo elettrico rubato è stato ritrovato all’interno del veicolo, ancora funzionante ma con un danno al supporto della batteria. Il 60enne ha ammesso le proprie responsabilità, dopo aver inizialmente tentato di giustificarsi sostenendo di aver scambiato il ruotino per un oggetto abbandonato.

Oltre al ruotino, nel furgone sono stati rinvenuti altri oggetti – tra cui accessori per biciclette e seggiolini per bambini – sui quali sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza.

L’uomo, privo di occupazione ma regolarmente presente in Italia, ha a carico precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, lesioni personali e danneggiamento. Il Questore di Padova Marco Odorisio ha attivato l’Ufficio immigrazione per avviare la procedura di revoca del permesso di soggiorno.

Il ruotino è stato restituito al legittimo proprietario, che ha potuto constatarne il buono stato e tornare a utilizzarlo.