Veneto – Straniero gira in bici con un’ascia in mano: denunciato

I carabinieri hanno fermato un 42enne nigeriano regolarmente residente nel Cittadellese, sorpreso mentre si aggirava nel centro di Galliera Veneta con un’ascia di 38 centimetri di lunghezza. La segnalazione è partita dal proprietario di un negozio che ha allertato il 112 per il comportamento sospetto dell’uomo. Durante la perquisizione, l’ascia è stata sequestrata e il 42enne denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Sono in corso accertamenti sulle motivazioni del gesto. L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire reati.