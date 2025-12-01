Veneto – Strage di Castel d’Azzano, Maria Luisa Ramponi trasferita a Montorio dopo le cure per le ustioni

Maria Luisa Ramponi, accusata di aver innescato l’esplosione che ha distrutto il casolare di Via San Martino a Castel d’Azzano, è stata dimessa dall’ospedale di Borgo Trento ed è stata immediatamente trasferita nel carcere di Montorio. La donna, ricoverata per gravi ustioni riportate nella notte del 14 ottobre, ora si trova in una cella singola nella prima sezione del penitenziario veronese.

Secondo fonti accreditate, al momento non sono previste misure straordinarie di sorveglianza, ma l’attenzione è concentrata sui prossimi giorni, quando Ramponi sarà sottoposta all’interrogatorio di garanzia.

Nello stesso istituto sono detenuti anche i fratelli Franco e Dino Ramponi, anch’essi indagati. I tre non hanno alcuna possibilità di contatto tra di loro, secondo le disposizioni carcerarie vigenti.

Maria Luisa, Dino e Franco Ramponi devono rispondere della strage costata la vita a tre carabinieri – Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello – morti per trauma da schiacciamento sotto le macerie del casolare. Oltre ai tre militari deceduti, l’esplosione ha provocato ventisette feriti. Il quadro accusatorio si è recentemente aggravato con le denunce di danneggiamento avanzate da alcuni vicini, poiché l’onda d’urto ha provocato danni strutturali anche alle abitazioni circostanti.

