VENETO – Stormo di gabbiani blocca per un’ora il Marco Polo di Venezia

Gravi disagi stamane all’aeroporto Marco Polo di Venezia a causa di uno stormo di gabbiani che si è posizionato sulla pista. Da qui la decisione del gestore Save in accordo con Enav (l’ente della navigazione aerea civile) di chiudere l’aeroporto per circa un’ora, tempo nel quale si è provveduto ad allontanare i gabbiani, pericolosi per rischio collisione nelle fasi di atterraggio e decollo, con dissuasori acustici e un falco. La chiusura è durata un’ora a partire dalle 10 con deviazione di alcuni voli su Verona, Trieste e Milano