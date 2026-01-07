Veneto – Stalking e minacce all’ex, fermato sotto casa dopo una notte di tensione

PADOVA, 7 gennaio 2026, 09:19

È stato arrestato dalla Polizia di Padova un uomo di 49 anni accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna, dopo essere stato sorpreso sotto l’abitazione della donna mentre la insultava e le intimava di uscire di casa. Dagli accertamenti è inoltre emerso che, nei giorni precedenti, si era reso protagonista di un’aggressione contro alcuni operatori sanitari del 118 all’interno di un’ambulanza.

L’intervento delle Volanti è scattato intorno alle 4 del mattino di lunedì scorso, in zona Chiesanuova, a seguito della richiesta di aiuto di una donna di 36 anni. La vittima ha riferito che l’ex compagno si trovava sotto casa sua e pretendeva di entrare nell’appartamento, sostenendo di dover riscuotere un presunto credito economico.

Gli agenti hanno ricostruito una relazione iniziata nel luglio scorso e interrotta a dicembre, segnata da comportamenti sempre più aggressivi e persecutori. Nonostante la fine del rapporto, la donna aveva occasionalmente consentito all’uomo di accedere all’abitazione, una scelta che, secondo quanto emerso, avrebbe aggravato la situazione.

Il 2 gennaio l’uomo avrebbe inviato un messaggio minacciando di incendiare la casa in cui vivevano anche i genitori anziani della donna. Dopo la denuncia, le intimidazioni non si sono fermate: il 4 gennaio sarebbero arrivate nuove minacce di morte, seguite dal ritorno dell’uomo sotto l’abitazione il giorno successivo, con il tentativo di scavalcare il cancello dello stabile.

Condotto in Questura, il 49enne è risultato avere diversi precedenti penali per reati tra cui furto, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Il 30 dicembre era già stato denunciato per lesioni aggravate ai danni del personale sanitario che lo aveva soccorso per un malore.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato trasferito nella Casa circondariale “Due Palazzi” di Padova.