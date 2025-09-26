Veneto, spray al peperoncino a scuola: 10 studenti intossicati e istituto evacuato

spray urticante nella succursale del Luzzatti: dieci studenti intossicati, scuola evacuata

Mattinata movimentata oggi, venerdì 26 settembre, alla sede distaccata dell’Istituto Luzzatti in via San Pelaio a Treviso. Poco dopo le 11.30, durante l’intervallo, qualcuno ha spruzzato dello spray urticante nel corridoio del primo piano, provocando l’evacuazione dell’edificio e l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Al rientro in classe, una decina di ragazzi ha accusato bruciore e difficoltà respiratorie a causa della nube che si era diffusa nell’aria. Due studentesse, rispettivamente di 16 e 17 anni, sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso del Ca’ Foncello per una grave dispnea, mentre altri otto alunni hanno riportato sintomi più lievi.

Il personale scolastico ha cercato di arieggiare i locali aprendo le finestre, ma l’effetto “camino” ha contribuito a diffondere ulteriormente la sostanza in tutto il piano. Vigili del fuoco e Suem 118 sono intervenuti rapidamente, insieme alla polizia di Stato, che ha avviato i rilievi e le indagini per risalire agli autori del gesto.

Per oltre un’ora gli studenti sono rimasti all’esterno dell’istituto in attesa che i locali venissero dichiarati sicuri. Le lezioni sono poi riprese regolarmente, mentre prosegue il lavoro degli investigatori in collaborazione con la dirigenza scolastica.