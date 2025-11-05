CRONACAVENETO
5 Novembre 2025 - 11.57

Veneto – Spara e ferisce un ladro: 68enne non è indagato grazie alla nuova legge sulla legittima difesa

REDAZIONE
Un uomo di 68 anni di Grignano Polesine, frazione di Rovigo, ha sparato la sera del 3 novembre contro un gruppo di ladri che si era introdotto nella sua abitazione. Uno dei malviventi, colpito da un proiettile, è riuscito a fuggire insieme ai complici.

Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, due o tre persone, con il volto coperto e presumibilmente armate, avrebbero scavalcato la recinzione della villa per tentare una rapina. Il proprietario, accortosi della presenza dei ladri, ha reagito con una pistola regolarmente detenuta. Non è ancora chiaro se sia stato esploso un solo colpo o più d’uno, ma gli aggressori si sono subito dileguati.

La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per tentata rapina aggravata, ma non nei confronti del 68enne, la cui condotta rientra nei limiti della nuova legge sulla legittima difesa domiciliare. L’uomo, ascoltato dagli inquirenti, avrebbe agito in stato di grave turbamento e per proteggere la propria incolumità.

Le ricerche dei fuggitivi proseguono: la polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ha diramato un avviso agli ospedali del Veneto per segnalare eventuali feriti da arma da fuoco.

