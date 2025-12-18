Veneto – Spara dalla finestra con armi clandestine: arrestato cinese

A Saonara, in provincia di Padova, un uomo di origini cinesi è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Legnaro dopo aver esploso diversi colpi dalla finestra della propria abitazione con un’arma clandestina. L’operazione è stata condotta al termine di un’attività investigativa rapida coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova.

L’indagato, residente a Saonara, deteneva un fucile ad aria compressa modificato e potenziato, ed è stato posto agli arresti domiciliari. Le indagini erano iniziate a settembre, quando i militari avevano rinvenuto diverse ogive in piombo deformate che avevano colpito la parete esterna di un’abitazione privata del comune.

Grazie a verifiche presso un’armeria del vicentino, i Carabinieri sono risaliti all’uomo, la cui abitazione si trovava a circa 600 metri dalla casa presa di mira. L’uomo, titolare di un porto d’armi valido e detentore di due armi sportive con relativo munizionamento, aveva acquistato nel novembre 2024 una carabina ad aria compressa di libera vendita.

Durante la perquisizione, sono state rinvenute le armi e le munizioni regolarmente denunciate, ma anche un laboratorio domestico contenente due scatole vuote corrispondenti a un’arma ad aria compressa dello stesso calibro delle ogive ritrovate e a una pistola ad aria compressa. L’uomo ha riconsegnato le armi dai contenitori vuoti, prelevandole dal bagagliaio della propria auto parcheggiata vicino all’abitazione.

I consulenti della Procura hanno accertato che le armi erano state modificate per superare la potenza consentita, trasformandole in armi comuni da sparo non sottoposte a verifica dal Banco Nazionale di Prova, e pertanto considerate clandestine, insieme a due silenziatori installati. All’interno del laboratorio è stata inoltre individuata la finestra probabilmente utilizzata per esplodere i colpi.