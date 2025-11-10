Veneto – Spaccio “a domicilio”: arrestato un uomo, la moglie era la complice

A Massanzago, in provincia di Padova, la polizia ha arrestato un trentenne di origine marocchina per spaccio di cocaina e ha denunciato in stato di libertà la moglie ventottenne, coinvolta nell’attività illecita.

La coppia era stata notata la sera del 3 novembre mentre effettuava vere e proprie “consegne a domicilio” di droga. L’uomo, già con precedenti per stupefacenti, è stato fermato nel momento in cui cedeva una dose di cocaina a un cliente italiano in cambio di 70 euro. Addosso gli sono state trovate altre quattro dosi, mentre la moglie, che fungeva da autista e cassiera, aveva con sé 3.200 euro in contanti, poi sequestrati.

La perquisizione estesa all’abitazione della coppia, in provincia di Venezia, ha portato al ritrovamento di ulteriori 350 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e altri 2.500 euro.

Il marito è stato arrestato e trasferito al carcere Due Palazzi di Padova, mentre la donna è stata indagata per concorso in detenzione ai fini di spaccio. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo l’obbligo di dimora nel comune veneziano e confermando il sequestro dei 5.700 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.