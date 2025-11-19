CRONACAVENETO
Veneto – Spacciavano e poi picchiavano e ricattavano. Arrestati due giovani extracomunitari

Cedevano droga e poi, attraverso minacce e percosse, costringevano le vittime a consegnare denaro. I carabinieri della stazione di Setteville hanno arrestato in flagranza due giovani del Basso Feltrino con l’accusa di estorsione.

L’operazione è scattata dopo la denuncia di un ragazzo del posto, che aveva raccontato ai militari di aver subito ripetute intimidazioni, aggressioni e lesioni da parte dei due. Le vessazioni erano iniziate dopo la cessione di sostanze stupefacenti e si erano trasformate in continue richieste di denaro.

Dopo alcuni giorni di osservazione, i carabinieri hanno predisposto un appostamento. La vittima, monitorata e tutelata a distanza, si è presentata all’incontro fissato sotto ricatto. Quando i due hanno ricevuto altri duecento euro, i militari sono intervenuti bloccandoli sul posto in flagranza di reato.

Su disposizione della Procura di Belluno, i due arrestati sono stati posti ai domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

