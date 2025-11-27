CRONACAVENETO
27 Novembre 2025 - 18.04

Veneto – Sindaca riceve cittadino che sparò a un ladro

REDAZIONE
Oggi il cittadino Federico Di Iorio, protagonista lo scorso 3 novembre a Grignano Polesine di un episodio di legittima difesa in casa sua, è stato ricevuto in Comune dalla sindaca di Rovigo, Valeria Cittadin.

Di Iorio ha voluto incontrare la prima cittadina per ringraziarla personalmente della solidarietà espressa subito dopo l’evento. In una nota del Comune, Cittadin ha dichiarato: «Rinnovo la mia solidarietà a Federico, uomo coraggioso che non ha voluto infierire. Ha agito con prudenza, intimando due volte ai ladri di allontanarsi prima di sparare. Ritengo si sia trattato di un atto di legittima difesa, come riconosciuto dalla Procura. Proteggere sé stessi e la propria famiglia di fronte a chi entra in casa per rubare è umano e comprensibile. Ringrazio inoltre il Governo per aver introdotto norme che tutelano chi subisce aggressioni».

Di Iorio ha raccontato di aver ricevuto dalla sindaca «piena comprensione e solidarietà», incoraggiandolo a «camminare a testa alta e con orgoglio». Nei giorni successivi, il cittadino aveva ricevuto apprezzamenti anche dalla premier Giorgia Meloni e dal vicepremier Matteo Salvini, dopo la conferma che non sarebbe stato indagato in virtù delle nuove norme sulla legittima difesa.

