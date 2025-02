VENETO – Si spaccia per maresciallo e con una minaccia estorce 1.000 euro a una ragazza: arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Polizia di Padova ha arrestato un 58enne senza fissa dimora, che aveva estorto 1.000 euro a una ragazza fingendosi “maresciallo” della polizia, ricattandola per una presunta vicenda di droga. Il fatto risale al 31 gennaio scorso a Padova, quando la giovane è stata avvicinata dall’uomo, che ha affermato di essere un “maresciallo” e l’ha accusata di averla vista e filmata mentre comprava un pezzetto di hashish. Alla ragazza, in stato di choc e con la minaccia di raccontare tutto a genitori e datori di lavoro, l’uomo ha chiesto denaro in cambio del silenzio, facendole prelevare 300 euro da un bancomat. Il giorno dopo la giovane è stata contatta nuovamente dal “maresciallo” che ha chiesto altri 700 euro, poiché altri suoi “colleghi” avrebbero fotografato la scena. Una terza chiamata con altra richiesta di denaro, ha indotto la vittima a presentare denuncia in Questura. Prima dell’ultimo appuntamento, in piazza dei Signori, i poliziotti si sono appostati e appena l’uomo si è avvicinato alla giovane lo hanno bloccato. Aveva in mano una pistola finta, priva di tappo rosso. Il sedicente maresciallo è risultato essere di Roma, pregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio. E’ stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale; lunedì 3 febbraio si è celebrata l’udienza dinanzi al Gip di Padova, che ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati, con una distanza minima di 500 metri e applicazione del braccialetto elettronico.ANSA VENETO