VENETO – Si scontra con tre auto e fugge: 24enne nei guai

Una piccola e potenzialmente pericolosissima di scontri e poi la fuga. Protagonista un 24enne di origini moldave, I.D.S., che venerdì scorso alle 15.30 mentre percorreva via Scardovara a Piove di Sacco (Padova) a bordo di un furgone di una ditta che produce imballaggi, ha perso il controllo del mezzo all’altezza di una curva, andando a scontrarsi con tre auto che procedevano in senso contrario. Fortunatamente non vi sono state conseguenze per gli automobilisti coinvolti, ma solo danni ai mezzi. Dopo la fuga il giovane è stato rintracciato dalla Polizia Locale grazie ad un testimone che ha memorizzato il numero di targa. Gli agenti sono risaliti alla ditta e si sono recati nella sede. Nessuna denuncia vista l’assenza di feriti, ma la patente è stata ritirata con la decurtazione di 42 punti.