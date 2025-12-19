Veneto – Si finge maresciallo e ruba 25 mila euro a una donna: arrestato

Ha messo in atto la truffa del “finto maresciallo” riuscendo a sottrarre a una donna di 74 anni gioielli e denaro per un valore complessivo di circa 25mila euro, ma la fuga è durata poche ore. Un uomo di 35 anni, originario della Campania, è stato arrestato mercoledì 17 dicembre dalla polizia a Padova.

Il raggiro è avvenuto nella zona Guizza. La vittima ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo che le aveva riferito di un grave incidente stradale causato dalla figlia, con feriti, sostenendo che fosse necessario pagare una cauzione per evitarne il fermo. Poco dopo, un uomo si è presentato alla sua abitazione qualificandosi allo stesso modo e si è fatto consegnare monili d’oro e 350 euro in contanti, per poi allontanarsi rapidamente.

Insospettita, la donna ha contattato il numero di emergenza nel primo pomeriggio. Gli agenti della Squadra Mobile, grazie alla descrizione fornita, hanno individuato il presunto truffatore nei pressi della stazione ferroviaria di Padova, dove è stato bloccato. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un biglietto del treno diretto a Napoli e dell’intera refurtiva.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, tra cui una tentata truffa a Treviso all’inizio di dicembre, è stato arrestato e sottoposto a giudizio per direttissima. Convalidato l’arresto, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Gioielli e denaro sono stati restituiti alla vittima.