Veneto – Si finge fisioterapista e deruba un’anziana: fermata 38enne

Si è spacciata per fisioterapista per sottrarre una collana d’oro dal valore di 5mila euro a un’anziana disabile: protagonista del raggiro una 38enne italiana, di origine sinti, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. L’episodio risale al 26 marzo scorso, in via Querini a Padova. Venerdì 23 maggio, al termine di un’indagine della Squadra Mobile, la donna è stata raggiunta da un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dalla dirigente Immacolata Benvenuto, la truffatrice ha avvicinato la vittima – una donna di 80 anni, disabile al 100% – mentre stava buttando la spazzatura nei pressi di casa. Fingendosi fisioterapista della farmacia “Sacro Cuore” e promotrice di prodotti per il corpo, le ha applicato una crema sul collo per poi sfilarle con destrezza la collana d’oro. Subito dopo è fuggita a bordo di un’utilitaria grigia, condotta da un complice che l’attendeva poco lontano.

Le descrizioni fornite dalla vittima e l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza cittadine hanno consentito agli agenti di individuare una sospettata già nota per analoghi colpi. A gennaio 2025, infatti, la stessa donna aveva messo a segno un furto con la medesima tecnica in centro a Padova, sottraendo un orologio Cartier del valore di 3mila euro a un’altra anziana.

Alla luce dei precedenti e della gravità dei fatti, il giudice ha disposto nei confronti della 38enne l’obbligo di dimora, l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e il divieto di allontanamento dal proprio domicilio tra le 10 e le 18. La misura è stata notificata dagli agenti della Squadra Mobile che hanno rintracciato la donna a Padova nel pomeriggio di venerdì 23 maggio. L’indagata ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.