Veneto – Si cerca 21enne scomparso nel nulla

Ore di apprensione a Spresiano per la scomparsa di Nikola Karaj, 21 anni, allontanatosi da casa nella mattinata del 4 dicembre senza farvi più ritorno. La segnalazione è stata inoltrata ai carabinieri dai familiari, che non riescono più a mettersi in contatto con lui.

Il giovane è alto circa 183 cm, di corporatura esile, con capelli corti e scuri, occhi verdi e barba corta. Al momento dell’uscita indossava pantaloni della tuta blu, una felpa scura, un bomber bianco e scarpe nere.

La Prefettura di Treviso ha attivato il protocollo per le persone scomparse e ha diffuso un appello alla cittadinanza: chiunque abbia notizie utili o ritenga di averlo avvistato è invitato a contattare il 112.