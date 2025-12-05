CRONACAVENETO
5 Dicembre 2025 - 16.24

Veneto – Si cerca 21enne scomparso nel nulla

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Ore di apprensione a Spresiano per la scomparsa di Nikola Karaj, 21 anni, allontanatosi da casa nella mattinata del 4 dicembre senza farvi più ritorno. La segnalazione è stata inoltrata ai carabinieri dai familiari, che non riescono più a mettersi in contatto con lui.

Il giovane è alto circa 183 cm, di corporatura esile, con capelli corti e scuri, occhi verdi e barba corta. Al momento dell’uscita indossava pantaloni della tuta blu, una felpa scura, un bomber bianco e scarpe nere.

La Prefettura di Treviso ha attivato il protocollo per le persone scomparse e ha diffuso un appello alla cittadinanza: chiunque abbia notizie utili o ritenga di averlo avvistato è invitato a contattare il 112.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Si cerca 21enne scomparso nel nulla | TViWeb Veneto - Si cerca 21enne scomparso nel nulla | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy