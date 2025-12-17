Veneto – Sfruttamento della prostituzione in centro massaggi: sequestrati i locali

Una casa di appuntamenti camuffata da centro benessere è stata scoperta e sequestrata nel Padovano nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza finalizzata al contrasto dello sfruttamento della prostituzione e al reimpiego dei proventi illeciti. Le Fiamme Gialle di Padova hanno arrestato in flagranza di reato una donna straniera, ritenuta responsabile di sfruttamento della prostituzione, procedendo contestualmente al sequestro preventivo dell’immobile, oltre che di denaro contante e delle attrezzature utilizzate per l’attività illecita.

All’esito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato confermato dall’autorità giudiziaria, che ha convalidato anche il sequestro preventivo dell’immobile e disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della responsabile.

L’operazione è il risultato di articolate indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura e condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Padova, avviate a seguito di segnalazioni dei cittadini per gli anomali movimenti di persone attorno a un centro massaggi gestito da stranieri. Le investigazioni, iniziate la scorsa estate e svolte anche con l’ausilio di strumenti di indagine ambientale, hanno permesso di accertare che all’interno della struttura veniva esercitata attività di prostituzione da parte di tre donne straniere, due delle quali risultavano sfruttate.

Secondo quanto ricostruito, la donna arrestata pubblicizzava i servizi su piattaforme di annunci online, gestiva i contatti con la clientela, concordava i prezzi delle prestazioni e indirizzava i clienti verso una o l’altra donna in base alle richieste, partecipando in alcuni casi anche alle prestazioni.

Rilevante il volume d’affari della casa di prostituzione, stimato fino a 1.500 euro al giorno, per un incasso mensile compreso tra i 35 e i 40 mila euro. Tali somme saranno ora sottoposte a tassazione. Al titolare del centro, uno straniero denunciato in concorso per sfruttamento della prostituzione, è stato inoltre contestato l’impiego “in nero” delle tre donne.

È emerso infine che il centro benessere aveva sede in un immobile commerciale di circa 150 metri quadrati, al cui interno era stato realizzato abusivamente un vero e proprio appartamento, completo di cucina, lavanderia, camere da letto e postazioni dedicate agli incontri con i clienti. Per questo motivo è stato interessato anche il Comune competente per i necessari accertamenti di natura urbanistica.