Veneto – Sfondano vetrina di un bar con piccone e feriscono il titolare: due ragazze arrestate

Longarone (Belluno) – Due minorenni sono state arrestate dalla polizia nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio dopo un violento episodio avvenuto al bar della stazione ferroviaria di Longarone. Le giovani sono accusate di rapina impropria e lesioni aggravate.

Secondo quanto ricostruito, le due avrebbero sfondato la vetrata dell’esercizio utilizzando un piccone, con l’obiettivo di rubare sigarette e bottiglie di alcolici. Poco prima, sarebbero stati danneggiati anche altri negozi della zona.

A dare l’allarme è stato il sistema di sicurezza del locale. Il gestore, svegliato nella notte, è riuscito a intervenire e a bloccare le ragazze all’interno del bar. Nel tentativo di fuggire, le due lo avrebbero aggredito colpendolo con frammenti di vetro e spruzzandogli contro un detergente, provocandogli ferite tali da rendere necessario il ricorso alle cure mediche.

L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto in flagranza. Durante i controlli, nello zaino di una delle due è stato rinvenuto anche un pugnale lungo 34 centimetri, circostanza che ha fatto scattare un’ulteriore accusa per detenzione ingiustificata di arma da taglio.

La Procura per i minorenni di Venezia ha convalidato gli arresti. Le due giovani, incensurate e residenti in zona, restano indagate per tentata rapina impropria in concorso e lesioni aggravate.