Veneto, sequestrate 13 tonnellate di gas refrigerante vietato: intercettato tir polacco diretto al Sud

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Roncade (TV), 20 giugno 2025 – Nell’ambito delle indagini contro il contrabbando di merci extra-UE, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno messo a segno un importante sequestro: un autoarticolato con targa polacca, carico di 13,6 tonnellate di gas refrigerante illegale, è stato intercettato e bloccato in un’area di sosta lungo l’autostrada, nel territorio comunale di Roncade.

Il mezzo trasportava 1.360 bombole contenenti gas di tipo R404A e R507A, proveniente dalla Cina, non rigenerato e vietato all’uso puro nei Paesi dell’Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2025, secondo quanto stabilito dal Regolamento UE n. 517/2014. I gas in questione appartengono alla categoria dei fluorurati a effetto serra, noti per il loro impatto negativo sul riscaldamento globale.

Il carico era accompagnato da documentazione doganale apparentemente regolare, che ne dichiarava la destinazione al porto francese di Dunkerque, da cui avrebbe dovuto proseguire via mare verso gli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, a seguito di controlli più approfonditi, i militari della Guardia di Finanza hanno riscontrato gravi incongruenze: il mezzo era sì partito da un deposito doganale in Slovacchia, ma la reale destinazione era una località in provincia di Salerno, come confermato anche dal navigatore satellitare dell’autista.

Una volta accertato che il carico era destinato al mercato italiano in violazione delle normative ambientali e doganali, il gas è stato considerato introdotto illegalmente nel territorio nazionale. La Procura della Repubblica di Treviso ha convalidato il sequestro penale d’urgenza, riconoscendo la gravità dell’illecito: se immessa sul mercato, la merce avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro.

L’operazione conferma l’efficacia del controllo capillare sulla viabilità regionale come strumento essenziale per il contrasto ai traffici illeciti e per la tutela ambientale.