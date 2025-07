Veneto – Sei ragazzi bloccati in quota senza equipaggiamento, salvati nella notte dal Soccorso Alpino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Canale d’Agordo (BL), 12 luglio 2025 – Disavventura per sei giovani escursionisti belgi, cinque ragazze e un ragazzo, tutti ventunenni, partiti ieri mattina da Pian dei Sabion con l’intenzione di compiere un’escursione verso Casera Vecia e il Bivacco Tamer, in Valle di Gares.

Raggiunto il Tamer, il gruppo ha deciso di proseguire in direzione di Lastia, imboccando un sentiero poco segnalato. Durante il rientro hanno perso l’orientamento e si sono ritrovati bloccati in prossimità di un canale, sopra i salti di roccia della zona di Palafachina, in un’area impervia e priva di vie sicure per proseguire.

La richiesta di aiuto è stata raccolta dai Carabinieri e inoltrata alla Centrale del 118, che intorno alle 21.30 ha attivato la Stazione del Soccorso Alpino della Val Biois. Grazie ai segnali luminosi inviati con le torce dei cellulari, i soccorritori sono riusciti a individuarli dalla strada, circa 400 metri più in alto in linea d’aria.

Per raggiungere il gruppo, le squadre hanno dovuto aggirare una parete rocciosa. Una volta sul posto, hanno coperto i giovani con le proprie giacche, poiché non erano equipaggiati per affrontare le basse temperature notturne. Dopo averli dotati di imbraghi e messi in sicurezza, i soccorritori li hanno aiutati a superare un traverso particolarmente impegnativo, riportandoli infine sul sentiero e riaccompagnandoli all’auto.

L’intervento si è concluso positivamente alle 23.30. Nessuno dei ragazzi ha riportato conseguenze fisiche, ma l’escursione si è trasformata in una lezione di prudenza in ambiente montano.