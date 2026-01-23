Veneto – Sedicenne colpito da meningite, profilassi immediata per 120 persone

Un ragazzo di 16 anni residente nel territorio di Oderzo è stato ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con diagnosi di meningite da meningococco di tipo B. A renderlo noto è l’Ulss 2, che rassicura sulla gestione tempestiva del caso e sull’andamento clinico favorevole del paziente.

I primi sintomi sono comparsi il 19 gennaio, con febbre fino a 39 gradi, forte cefalea, vomito e una iniziale rigidità nucale. In seguito al peggioramento del quadro clinico, il giovane è stato ricoverato il 21 gennaio, inizialmente seguito dall’Unità operativa di Neurologia e successivamente trasferito nel reparto di Malattie Infettive. Attualmente le sue condizioni sono stabili, con sintomatologia contenuta e decorso clinico favorevole.

Nella stessa giornata del ricovero, la Microbiologia ha tipizzato il ceppo, risultato meningococco B. Appena confermata la tipizzazione, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ha attivato l’indagine epidemiologica e le misure di sanità pubblica previste dal protocollo.

Sono stati identificati complessivamente 121 contatti, così suddivisi:

25 contatti familiari e amicali , di cui 20 sottoposti a profilassi ;

, di cui ; 25 soccorritori e operatori sanitari , di cui 23 sottoposti a profilassi ;

, di cui ; 43 contatti scolastici , tra compagni di classe e insegnanti, tutti sottoposti a profilassi ;

, tra compagni di classe e insegnanti, ; 28 contatti extra scolastici, tutti sottoposti a profilassi.

Tutte le persone individuate sono state correttamente informate e gestite secondo le indicazioni sanitarie vigenti.

L’Ulss 2 segnala inoltre che il ragazzo era regolarmente vaccinato contro il meningococco di tipo B, avendo completato il ciclo vaccinale con due dosi nel 2024. La vaccinazione, spiegano i sanitari, potrebbe aver contribuito a una forma clinica meno severa della malattia.

L’azienda sanitaria rassicura infine la popolazione: la situazione è costantemente monitorata e sono state adottate tutte le misure di prevenzione necessarie per la tutela della salute pubblica.