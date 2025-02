VENETO – Scoperto “opificio del falso”: sequestrati 14mila prodotti di abbigliamento contraffatti

I Militari del Comando Provinciale di Padova hanno individuato un opificio del falso e sequestrato oltre 13.950 tra capi d’abbigliamento, scarpe e accessori recanti marchi contraffatti di noti brand della moda. Le attività – da ultimo eseguite nel comune di Brescia dai Finanzieri della Compagnia di Cittadella – sono iniziate da una attività di monitoraggio dei principali social network, al cui esito, nello scorso mese di dicembre, è stato individuato un canale di approvvigionamento di merce che, per caratteristiche, prezzi e modalità di vendita, si riteneva potesse essere contraffatta. Le perquisizioni domiciliari, fatte a San Martino di Lupari (PD), hanno permesso non solo di sequestrare capi riproducenti loghi falsi, ma anche di raccogliere ulteriori elementi indiziari circa i canali di fornitura della merce illecita, in quel di Brescia. Le ulteriori attività di perquisizione, eseguite nella provincia lombarda, hanno portato alla individuazione di un vero e proprio centro di produzione e stoccaggio di merce contraffatta e all’ingente sequestro di merce illecitamente griffata. Complessivamente, all’esito delle attività tre sono state le persone denunciate alle Procure di Padova e Brescia, oltre a una macchina da cucire utilizzata per l’assemblaggio e confezionamento. L’ammontare del sequestrato, recante etichette di oltre 30 marchi di noti brand, anche di lusso, avrebbe generato un profitto illecito per oltre 830.000 euro.