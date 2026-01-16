Veneto – Scoperto “minimarket” della droga. In manette nordafricano, sequestrati 7 etti di eroina

Un vero e proprio punto di rifornimento di sostanze stupefacenti è stato scoperto dalla Guardia di Finanza nel territorio di Venezia-Chirignago. I finanzieri del Comando provinciale di Venezia hanno arrestato uno spacciatore nordafricano, ritenuto responsabile di aver allestito un “minimarket” della droga.

L’operazione è scattata durante un controllo dei “baschi verdi” del I Gruppo di Venezia. L’uomo, fermato per accertamenti e risultato privo di documenti di identità, è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione dell’abitazione, situata nelle immediate vicinanze del luogo del controllo, ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di stupefacenti: 733 grammi di eroina, 15 grammi di cocaina e 14 grammi di hashish. Sequestrati anche un bilancino di precisione e 845 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro. Lo spacciatore è stato arrestato e trasferito alla Casa circondariale di Venezia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.