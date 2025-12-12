Veneto – Scoperti 22 lavoratori irregolari, 17 in nero, c’è anche un dipendente pubblico

Al fine di imprimere un più deciso impulso al contrasto al lavoro nero e irregolare nelle giornate di maggior afflusso di clientela, i Reparti della Guardia di Finanza operanti nella marca trevigiana hanno svolto mirati servizi di polizia economico finanziaria – in special modo durante i fine settimana di ottobre e novembre – ispezionando circa 60 attività economiche.

Nel complesso, sono stati scoperti 17 lavoratori “in nero” e 5 irregolari nonché 7 violazioni agli obblighi di memorizzazione dei corrispettivi. Altresì, in un esercizio pubblico sono statti individuati 15 apparecchi da gioco accesi in orari non consentiti. Per le violazioni sul gioco, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500 euro per ogni apparecchio rinvenuto.

Fra i lavoratori “in nero” scoperti in un ristorante del montebellunese, una persona che lavorava come cameriere è risultata un pubblico dipendente (collaboratore scolastico), per cui è stato interessato anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il successivo iter amministrativo – disciplinare che potrebbe condurre anche al licenziamento del soggetto.

Per la gravità delle violazioni in materia di lavoro, sette locali pubblici sono stati segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente ad emettere il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

In aggiunta, durante i controlli i militari della Tenenza di Vittorio Veneto hanno accertato che, in una pizzeria, lavorava un cittadino albanese non in regola con il permesso di soggiorno. In questo caso, i militari – coordinandosi con la Questura di Treviso – hanno avviato le procedure conclusesi con l’espulsione del predetto dal territorio nazionale.

Da ultimo, al fine di innalzare i livelli di sicurezza reale e percepita nel quadrante della città ove insiste la nuova sede del Comando Provinciale della Guardia di finanza (“Caserma Salsa”), dallo scorso 24 novembre sono stati effettuati numerosi posti di controllo che hanno permesso di identificare 83 soggetti e 62 automezzi. Sono stati redatti tre verbali per violazioni del codice della strada, con sequestro amministrativo di due autoveicoli.