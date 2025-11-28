Veneto – Scoperta maxi evasione di un garden center da oltre 10 milioni: due sorelle al centro del sistema di frode

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso ha concluso una verifica fiscale su una società commerciale che gestiva un garden center nel vittoriese, accertando ricavi occultati al Fisco per oltre 10 milioni di euro, corrispondenti a circa 5 milioni di base imponibile sottratta a tassazione. L’attività trae origine da uno studio del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali di Roma ed è stata portata avanti dalla Tenenza di Vittorio Veneto.

Secondo quanto emerso, la titolare della società aveva ideato un sistema di frode basato sulla traslazione dei ricavi verso un’altra impresa agricola riconducibile alla sorella e situata nella stessa sede della società florovivaistica. In questo modo la maggior parte degli utili prodotti dal garden center veniva “dirottata” sul regime fiscale agevolato previsto per le attività agricole, eludendo così la tassazione ordinaria prevista per le imprese commerciali.

Dalle verifiche è risultato che, pur avvenendo tutte le vendite sotto la gestione della società commerciale, i relativi ricavi venivano per lo più fatturati dalla società agricola. La manovra ha generato un’evasione tale da superare le soglie penali, motivo per cui la titolare dovrà rispondere del reato di infedele dichiarazione. Le imposte non versate sono state quantificate in circa 2,5 milioni di euro tra Irpef e Iva.

Gli approfondimenti successivi hanno inoltre rilevato 876 violazioni della normativa antiriciclaggio, relative a trasferimenti in contanti tra le due sorelle per importi oltre i limiti consentiti. Le sanzioni previste per tali irregolarità potrebbero superare complessivamente i 43 milioni di euro.

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno della Guardia di Finanza di Treviso e dell’Autorità Giudiziaria nel contrasto alle frodi fiscali, fenomeno che altera la concorrenza e permette indebiti vantaggi attraverso l’abbattimento illegale dei costi aziendali.