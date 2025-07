Veneto – Scontro tra scooter e auto: feriti tre turisti, grave un uomo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nella serata di martedì 22 luglio lungo la Gardesana orientale, in località Pai di Sotto, nel Comune di Torri del Benaco. Lo scontro ha coinvolto uno scooter con a bordo due turisti francesi e un’automobile su cui viaggiavano quattro cittadini tedeschi.

L’allarme è scattato intorno alle 19.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica, ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, lo scooter si sarebbe scontrato con l’auto in circostanze ancora da chiarire.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di circa 50 anni, trasportato in elicottero all’ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. La passeggera, una donna che viaggiava con lui, è stata portata in ospedale in codice giallo, mentre l’autista dell’auto è stato condotto alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda per accertamenti.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto della Gardesana interessato, particolarmente trafficato in questi giorni di alta stagione turistica.