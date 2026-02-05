CRONACAVENETO
5 Febbraio 2026 - 9.47

Veneto, scontro tra due auto: una si ribalta, quattro feriti

REDAZIONE
PADOVA – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in via Guizza Basse, a Camposampiero, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro, con uno dei veicoli che si è copovolto sulla carreggiata.

L’allarme è scattato intorno alle 18.15. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Cittadella e Castelfranco, che hanno estratto un’occupante dall’auto ribaltata e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Altre tre persone ferite sono state affidate alle cure del personale sanitario.

Presenti anche i soccorritori del Suem 118 e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse dopo circa un’ora.

