21 Febbraio 2026 - 13.15

Veneto – Scontro nella notte: perde la vita un 28enne in moto, ferito un automobilista

REDAZIONE
MIRANO – Tragico incidente stradale nella serata di venerdì 20 febbraio in via Cavin di Sala, nel territorio di Mirano. Nel violento impatto tra un’auto e una moto ha perso la vita un giovane di 28 anni, mentre il conducente della vettura è rimasto ferito.

La vittima è Gianluca Callegaro, residente a Vigonza. Secondo le prime informazioni, intorno alle 21 la sua moto si è scontrata con una Citroen guidata da un 68enne del posto. L’urto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco di Mira, con il supporto dei volontari di Mirano, che hanno lavorato per estrarre l’automobilista rimasto incastrato nell’abitacolo. Presenti anche i sanitari del Suem 118 e l’elisoccorso, attivato vista la gravità della situazione.

Per il motociclista, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso sul posto. Il conducente dell’auto, invece, è stato stabilizzato e trasportato in ospedale; le sue condizioni non sarebbero gravi.

I Arma dei Carabinieri della compagnia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Tra le ipotesi al vaglio vi sono una possibile manovra azzardata o l’eccessiva velocità, ma saranno gli accertamenti a chiarire le responsabilità.

La viabilità in zona è rimasta interrotta per diverse ore, fino al completamento delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro ha espresso cordoglio a nome dell’amministrazione comunale, stringendosi ai familiari per la tragica perdita.

