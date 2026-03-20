Veneto – Scontro frontale nella notte sulla SP85: due feriti

Cavarzere (VE) – Incidente nella notte lungo la SP85, dove intorno alle 23:00 di ieri due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto sono rimasti feriti entrambi i conducenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Cavarzere e Adria (Rovigo), che hanno messo in sicurezza i veicoli e prestato assistenza ai feriti, rimasti inizialmente all’interno delle auto.

Presenti anche i sanitari del Suem 118, che dopo le prime cure e la stabilizzazione hanno provveduto al trasporto in ospedale dei due automobilisti.

Le operazioni di soccorso si sono protratte fino alle 2:30, con la completa messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei mezzi coinvolti. Non sono state rese note le cause dell’incidente.