4 Dicembre 2025 - 15.36

Veneto – Scontro frontale in statale: perde la vita una giovane madre, ferita un’altra automobilista

Una collisione avvenuta nella tarda serata di mercoledì lungo la statale Alemagna, nel territorio di Longarone, si è trasformata in una tragedia. Poco prima di mezzanotte due vetture che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente. Nell’urto ha perso la vita Elisa De Paris, 33 anni, madre di due bambini. La donna che si trovava sull’altro veicolo è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari.

I vigili del fuoco, arrivati dalle sedi di Belluno e Longarone, hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e assistere il personale medico nelle operazioni di soccorso. Per tutta la durata dell’intervento la viabilità è rimasta bloccata, con la statale chiusa al traffico fino alle prime ore della notte.

I carabinieri sono intervenuti per i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica del frontale.

