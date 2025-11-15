CRONACAVENETO
15 Novembre 2025 - 15.22

Veneto – Scontro frontale: due giovani feriti, elisoccorso per una ragazza

Alle 7.45 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la Strada Feltrina, nel territorio di Montebelluna, per un incidente frontale tra due autovetture.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montebelluna ha estratto i due giovani occupanti dalle lamiere, affidandoli subito al personale sanitario. Una ragazza, tra i 20 e i 25 anni, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Treviso; il coetaneo che viaggiava sull’altro mezzo è stato invece condotto all’ospedale di Montebelluna.

Sul posto anche la Polizia Locale, impegnata nella gestione del traffico e nella chiusura temporanea della strada durante le prime fasi dell’intervento.

