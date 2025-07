Veneto – Scontro frontale, auto finisce nel fossato: due feriti lievi

Alle 8 di oggi, mercoledì 24 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Legnaro (Padova), all’incrocio tra via Frassanedo e via Magellano, per un incidente frontale tra due automobili.

Nel violento impatto sono rimasti coinvolti un uomo alla guida di una Porsche e una donna al volante di una Fiat 500L, finita in un fossato a bordo strada. Entrambi i conducenti hanno riportato ferite lievi.

La squadra dei vigili del fuoco di Piove di Sacco ha estratto l’uomo dall’abitacolo e messo in sicurezza i veicoli. I due feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno deviato il traffico e svolto i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. L’intervento si è concluso dopo circa un’ora.