Veneto – Scontro fra tre mezzi all’alba: un ferito grave

Grave incidente stradale all’alba di oggi, 12 novembre, lungo la strada regionale 308, all’altezza di Reschigliano di Campodarsego (Padova). Intorno alle 4:20, un furgone, un camioncino e uno scooter sono rimasti coinvolti in un violento scontro che ha provocato un ferito grave.

I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere il conducente del furgone, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. L’uomo, ferito in modo serio, è stato preso in carico dal personale del Suem 118, stabilizzato sul posto e successivamente trasferito d’urgenza in ospedale.

Illesi, invece, i conducenti del camioncino e dello scooter coinvolti nello schianto. Sul posto è intervenuta anche l’automedica per prestare assistenza durante le operazioni di soccorso.

I carabinieri hanno gestito la viabilità deviando il traffico e avviando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. La circolazione lungo la SR308 ha subito rallentamenti per diverse ore.

L’intervento dei soccorritori si è concluso intorno alle 7:30, dopo circa tre ore di lavoro tra estrazione del ferito, messa in sicurezza dei mezzi e pulizia della carreggiata.