CRONACAVENETO
31 Ottobre 2025 - 9.43

Veneto – Scontro fra tre automobili: due feriti

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Alle 5.50 di questa mattina i vigili del fuoco di Cittadella e Castelfranco Veneto sono intervenuti lungo la strada regionale 53, in via Castellana, per un incidente che ha coinvolto tre autovetture.

Una donna è stata estratta dalle lamiere e affidata alle cure del personale sanitario del Suem 118. Anche il secondo ferito, uscito autonomamente dal proprio mezzo, è stato stabilizzato sul posto e trasferito in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 7.15.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Scontro fra tre automobili: due feriti | TViWeb Veneto - Scontro fra tre automobili: due feriti | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy