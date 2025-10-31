Veneto – Scontro fra tre automobili: due feriti

Alle 5.50 di questa mattina i vigili del fuoco di Cittadella e Castelfranco Veneto sono intervenuti lungo la strada regionale 53, in via Castellana, per un incidente che ha coinvolto tre autovetture.

Una donna è stata estratta dalle lamiere e affidata alle cure del personale sanitario del Suem 118. Anche il secondo ferito, uscito autonomamente dal proprio mezzo, è stato stabilizzato sul posto e trasferito in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 7.15.