Veneto – Scontro fra SUV e furgone, tre feriti fra cui un minorenne

Paura nel tardo pomeriggio di ieri lungo via Seriola, a Mira, dove intorno alle 17.30 si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un’auto. Il bilancio è di tre persone ferite, tra cui un minorenne.

Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati frontalmente nei pressi della rotatoria. A seguito dell’impatto, il suv è finito fuori dalla carreggiata, ribaltandosi sull’argine in pendenza vicino a un corso d’acqua, mentre il furgone è terminato rovesciato in un fossato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Mira, supportati da una squadra proveniente da Padova. I pompieri hanno estratto il conducente del furgone, rimasto incastrato tra le lamiere, utilizzando cesoie e divaricatori. A bordo del mezzo di lavoro si trovavano due uomini. Nell’auto, invece, viaggiavano una donna e un minorenne, entrambi soccorsi e affidati alle cure del personale sanitario.

In via precauzionale sono stati allertati anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco, poiché inizialmente si temeva che il suv fosse finito nel canale adiacente alla strada. Tutti i feriti, dopo le prime cure sul posto da parte del Suem 118, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti: nessuno di loro risulterebbe in pericolo di vita.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla Polizia locale di Mira, mentre le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno visto impegnati i mezzi del 115 e le ambulanze del 118. La dinamica dello scontro resta al vaglio delle forze dell’ordine.