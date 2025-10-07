Veneto – Scontro fra due camion e un furgone: un morto e due feriti

Grave incidente questa mattina lungo la SS309 Romea, al chilometro 69+700, nel territorio di Porto Viro (Rovigo). Nello schianto sono rimasti coinvolti due autoarticolati e un furgone da cantiere, con un bilancio di una vittima e due feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Adria, che hanno estratto i due occupanti del furgone, finito in un fossato a seguito dell’impatto. Per uno dei due non c’è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem 118 ne ha constatato il decesso. L’altro uomo è stato elitrasportato in ospedale in gravi condizioni. Ferito, ma non in pericolo di vita, anche il conducente di uno dei camion coinvolti.

Secondo una prima ricostruzione, il furgone avrebbe iniziato una svolta a sinistra quando è stato tamponato da un autoarticolato. A causa dell’urto, il mezzo ha invaso la corsia opposta, dove sopraggiungeva un secondo camion che non ha potuto evitare la collisione frontale-laterale.

La Romea è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.