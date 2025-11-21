CRONACAVENETO
22 Novembre 2025 - 0.23

Veneto, scontro fra autobus e auto: um morto

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

ODERZO: INCIDENTE TRA AUTOBUS E AUTO: UN MORTO

Alle ore 7:45, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Maggiore Piavon del Comune di Oderzo per un incidente stradale tra un autobus con un bordo una cinquantina di studenti e un’autovettura. A seguito dell’impatto entrambi i mezzi sono finiti nel fossato. All’arrivo sul posto, la squadra dei Vigili Del Fuoco proveniente dal Distaccamento di Motta di Livenza, supportata da una squadra proveniente dalla sede centrale di Treviso, ha provveduto a portare soccorso alle persone coinvolte mettendo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente. Ad avere la peggio il conducente dell’autovettura deceduto a seguito dell’impatto. Levi le ferite riportate dai passeggeri dell’autobus. Sul posto presente anche il personale SUEM 118 con tre mezzi ed elicottero insieme ai Carabinieri.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto, scontro fra autobus e auto: um morto | TViWeb Veneto, scontro fra autobus e auto: um morto | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy