Veneto, scontro fra autobus e auto: um morto

ODERZO: INCIDENTE TRA AUTOBUS E AUTO: UN MORTO

Alle ore 7:45, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Maggiore Piavon del Comune di Oderzo per un incidente stradale tra un autobus con un bordo una cinquantina di studenti e un’autovettura. A seguito dell’impatto entrambi i mezzi sono finiti nel fossato. All’arrivo sul posto, la squadra dei Vigili Del Fuoco proveniente dal Distaccamento di Motta di Livenza, supportata da una squadra proveniente dalla sede centrale di Treviso, ha provveduto a portare soccorso alle persone coinvolte mettendo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente. Ad avere la peggio il conducente dell’autovettura deceduto a seguito dell’impatto. Levi le ferite riportate dai passeggeri dell’autobus. Sul posto presente anche il personale SUEM 118 con tre mezzi ed elicottero insieme ai Carabinieri.