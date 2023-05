VENETO – Scontro fra auto e camioncino: muore automobilista

Poco dopo le 9:00, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 41 a Godega di Sant’ Urbano nei pressi dell’uscita per Pianzano per un incidente frontale tra un autocarro di medie dimensione e un’auto: deceduto l’automobilista, Cirillo Gava, 91enne residente a Colle Umberto, ferito l’altro conducente di 53 anni. I pompieri accorsi da Conegliano, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’automobilista. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di un anziano. Trasferito in ospedale l’autista dell’autocarro. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.