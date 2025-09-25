Veneto – Scontro auto-furgone: mezzi a fuoco, un ferito

Incidente e incendio sulla SR 53: ferito un automobilista, strada chiusa

Intervento dei Vigili del fuoco dalle 10:30 di giovedì 25 settembre sulla SR 53 “via Postumia” a Cittadella (Padova) per un incidente stradale seguito dall’incendio di un furgone e di un’auto. Nell’impatto è rimasto ferito l’autista della vettura, soccorso dal personale sanitario del Suem 118.

La squadra dei pompieri giunta da Bassano del Grappa ha domato le fiamme che avevano avvolto i due mezzi, innescate dall’esplosione di alcuni fusti da 200 litri di alcol etilico trasportati dal furgone. Poco dopo è arrivata anche la squadra del distaccamento di Cittadella, che ha proseguito le operazioni mettendo in sicurezza l’area.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e la polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Attualmente la SR 53 risulta chiusa in entrambi i sensi di marcia.