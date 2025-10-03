CRONACAVENETO
3 Ottobre 2025 - 14.53

Veneto – Scontro auto-camion: uomo rimane incastrato nelle lamiere

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Intorno alle 11 di questa mattina, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS14, a Fossalta di Portogruaro, a seguito di uno scontro tra un’autovettura e un mezzo pesante.

Alla guida dell’auto si trovava un uomo nato nel 1940, rimasto intrappolato nell’abitacolo. La squadra del distaccamento di Portogruaro è riuscita a liberarlo utilizzando le attrezzature per il taglio delle lamiere.

Il conducente, cosciente ma leggermente confuso, presentava ferite al volto e contusioni su varie parti del corpo. Dopo le prime cure sul posto da parte del personale sanitario del 118, è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Mestre per ulteriori accertamenti.

L’autogru di Pordenone, inizialmente attivata per l’incidente, è stata fatta rientrare. Sul luogo dell’incidente la Polizia locale ha eseguito i rilievi e gestito la viabilità

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Scontro auto-camion: uomo rimane incastrato nelle lamiere | TViWeb Veneto - Scontro auto-camion: uomo rimane incastrato nelle lamiere | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy