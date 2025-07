Veneto – Scontro all’alba tra moto e auto: muore un 49enne

Inutili i soccorsi. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente

Tragedia all’alba di venerdì 25 luglio a Minerbe, in provincia di Verona. Intorno alle 6.30, un violento incidente ha coinvolto una moto e un’auto lungo via Nazionale. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 49 anni, residente a Rivoli Veronese, che era in sella alla moto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Suem 118 con un’ambulanza infermierizzata e un’automedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: il motociclista è deceduto sul colpo.

Presenti anche i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno gestito i rilievi e messo in sicurezza l’area. Le cause dell’incidente restano al momento da chiarire.