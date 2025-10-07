Veneto – Scontro all’alba sulla Sr11: perde la vita un motociclista 56enne

Tragico incidente nelle prime ore di martedì 7 ottobre a Sona, lungo la Strada Regionale 11. Erano circa le 6.40 quando, per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono violentemente scontrate in via Verona, nei pressi della palestra Gymnasium.

L’impatto è stato fatale per il motociclista, un 56enne residente nel Veronese, che ha riportato traumi gravissimi. I soccorritori del Suem 118, intervenuti con ambulanza e automedica, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Illeso invece il conducente dell’auto coinvolta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Villafranca, con il supporto dei colleghi di Peschiera del Garda, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, il sinistro potrebbe essere avvenuto durante una manovra di sorpasso.