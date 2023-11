VENETO – Scontro alla rotonda: quattro feriti, due gravi

Quattro feriti di cui due gravi. E’ questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto mercoledì sera ad Affi (Verona). Verso le 21:00, due veicoli sono entrati in collisione lungo la strada provinciale 11, presso la rotonda che porta in direzione di Rivoli Veronese o della Sega di Cavaion. Sul posto i carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente. Dopo l’allarme, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Bardolino con due mezzi, mentre il servizio di emergenza 118 ha inviato ambulanze e un’automobile medica. Due delle persone sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Peschiera, mentre le due più gravemente ferite sono state portate in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.