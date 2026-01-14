Veneto – Scomparsa di Annabella Martinelli, si continua a cercare

Continuano almeno per altre 48 ore e cioè fino al tardo pomeriggio di venerdì, le ricerche nella zona del Parco Regionale dei Colli Euganei di Annabella Martinelli, la studentessa di giurisprudenza a Bologna, residente a Teolo (Padova) di cui non si hanno più notizie dalla serata del 7 gennaio.

La ragazza è stata cercata nei boschi e nei casolari abbandonati della zona dai volontari della Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri che sotto il coordinamento della Prefettura di Padova hanno battuto nella maniera più accurata possibile la zona dove la ragazza è stata vista l’ultima volta e dove è stata trovata, chiusa con un lucchetto, la bicicletta da lei usata per uscire di casa.

Riscontri sulla carriera universitaria della ragazza non avrebbero dato esiti diversi da quelli rappresentati alla ragazza dai genitori, consci entrambi, a quanto si apprende da ambienti investigativi, di una particolare fase di prostrazione psicologica che la figlia stava vivendo per motivi sentimentali.

Malinconia che però non farebbe presupporre l’ipotesi di un gesto estremo per i militari.La giovane non accende il cellulare dalla sera della scomparsa.