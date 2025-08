Veneto – Schianto tra due furgoni sulla A13, un morto e un ferito: incendio dopo l’impatto

Padova, 2 agosto 2025 – Tragedia all’alba sull’autostrada A13, dove un violento incidente tra due furgoni ha provocato un morto e un ferito. L’impatto è avvenuto intorno alle 4:30 di sabato, poco prima del casello di Padova Sud in direzione Nord. Uno dei mezzi ha preso fuoco dopo il tamponamento.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con più squadre dalla centrale di Padova e dal distaccamento di Abano Terme. All’arrivo sul posto, hanno estratto l’autista rimasto incastrato all’interno del furgone tamponato, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso. L’altro conducente, alla guida del secondo furgone, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sul traffico: a causa del rallentamento, si è verificato un secondo tamponamento che ha coinvolto un autocarro e due automobili. In questo caso, per fortuna, nessuna persona è rimasta gravemente ferita.

L’autostrada A13 risulta ancora chiusa in direzione Nord, nei pressi del casello di Padova Sud, per consentire la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza del tratto interessato. Sul posto sono presenti la Polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia per i rilievi e la gestione della viabilità.

L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso alle 7:30.