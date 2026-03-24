Veneto – Schianto tra camion e auto: donna ferita, strada chiusa

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Mirano, lungo via Gorgo (SP25), dove si è verificato uno scontro frontale tra un camion e un’autovettura.

Alla guida dell’auto una donna, unica occupante del mezzo, rimasta ferita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra di Mira e l’autogru proveniente da Mestre, oltre al personale del Suem 118, all’elisoccorso e alle forze dell’ordine.

La conducente è stata estratta dall’abitacolo dai pompieri: è sempre rimasta cosciente durante tutte le operazioni di soccorso. Dopo una prima valutazione, l’elisoccorso è rientrato senza paziente a bordo. Illeso invece l’autista del mezzo pesante.

La donna è stata quindi affidata alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto. I Carabinieri stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al momento la strada risulta ancora chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.