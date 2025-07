Veneto – Schianto in moto: non ce l’ha fatta il 18enne Giammarco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Non ce l’ha fatta Giammarco Valerio, il 18enne di Santa Maria di Sala coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto la mattina di mercoledì 16 luglio, poco dopo le 8, all’ingresso della zona industriale Galilei di Mirano. Era in sella a una Ducati Hypermotard quando si è scontrato violentemente con una Peugeot 208 guidata da un 84enne di Mirano, che stava svoltando a sinistra verso i negozi della zona.

Il giovane stava andando al lavoro, percorrendo via don Luigi Orione in direzione Mirano, davanti al negozio Dal Ben. L’impatto è stato tremendo: la moto si è distrutta e il ragazzo è stato sbalzato nel fossato a bordo strada, riportando ferite gravissime.

Trasportato in elicottero all’ospedale di Mestre dal Suem, è stato ricoverato in prognosi riservata. Nel pomeriggio, nonostante i tentativi dei medici, è deceduto.

Anche l’automobilista è rimasto ferito: le schegge del parabrezza andato in frantumi lo hanno colpito al volto. È stato portato al pronto soccorso in stato di choc, ma non risulta in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale dell’Unione dei Comuni del Miranese, che sta analizzando rilievi e immagini di videosorveglianza per chiarire se vi sia stata una mancata precedenza. Il tratto è rimasto chiuso per ore per permettere i soccorsi e le operazioni di ricostruzione.